Нападение россиян на Украину сплотило даже принципиальных врагов – хавбек Шахтера Тарас Степаненко теперь тренируется в составе Динамо.

Степаненко начал тренироваться вместе с первой командой Динамо, чтобы поддерживать физическую форму. "Бело-синие" готовятся к серии благотворительных матчей, но Тарас в поединках не будет участвовать.

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"Наш клуб не делит футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, в трудные времена страшной войны в нашей стране. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для нашего клуба, поэтому Динамо с удовольствием приняло Тараса в свое расположение и будет помогать ему поддерживать форму", – говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

Добавим, что Шахтер также объявил о проведении благотворительных матчей для поддержки украинцев. Уже известны две первые даты поединков: 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем, а 19 – с Фенербахче. Далее среди соперников – Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.

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