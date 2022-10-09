Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прошел курс УЕФА "Футбольный менеджмент", сообщает пресс-служба "оранжево-черных".

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Партнеры по команде поздравили хавбека с успешным завершением учебы.

Напомним, программа УЕФА по получению сертификата в области футбольного менеджмента (CFM) состоит из онлайн-модулей и семинаров, требующих личного присутствия, по основным вопросам менеджмента национальной ассоциации. Каждый год проходят пять таких курсов на национальном уровне.

К слову, Степаненко в текущем сезоне провел за Шахтер 8 матчей (5 – в УПЛ и 3 – в Лиге чемпионов), результативными действиями не отличался.

Свой следующий поединок "горняки" сыграют во вторник, 11 октября – в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов они будут принимать Реал. Начало встречи в 22:00.

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