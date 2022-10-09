Шахтар у рамках підготовки до матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала напередодні провів двогодинне тренування на полі тренувального центру Легії у Варшаві, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Сесія розпочалася з фітнесу у тренажерному залі, після чого футболісти перемістилися на тренувальне поле, де розім'ялися, зіграли у квадрати та розпочали основну частину – вправи на контроль м'яча. Наприкінці заняття тренерський штаб Шахтаря запропонував підопічним провести двосторонку. Все це відбувалось під зливою.

Нагадаємо, підопічні Ігора Йовічевіча у неділю, 9 жовтня, мали провести календарну зустріч 6-го туру УПЛ проти Львова, однак поєдинок, на прохання донеччан, було перенесено на пізніше.

Матч проти Реала відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на стадіоні Війська Польського ім. Пілсудського. Початок гри о 22:00. Після 3-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F другими, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує Реал з 9 балами.

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