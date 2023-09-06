"Які клуби претендували на Сидорчука, коли він виступав за запорізький Металург? Я точно сказати не можу. Тому що нашим завданням насправді було розкрити Сидорчука в Металурзі, він був уже важливим гравцем, який приносив реальну користь запоріжцям.

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Тому щодо нього було розуміння, що він рано чи пізно перейде в сильніший клуб, але в турнірних інтересах його рідного клубу було – щоб це відбулося трішки пізніше.

Загалом, попит на запоріжців, звичайно, був. Наприклад, Соболем і Шахтар, і Динамо цікавились. Степаненком – теж. У нас гравці тільки-но дебютували, як за ними вже починали стежити скаути. По Сергію також були пропозиції", – поділився Бузник в інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, Степаненко є вихованцем запорізького Металурга, а з 2010 року перейшов до Шахтаря, де виступає і досі. Загалом, Тарас відіграв за "гірників" 396 поєдинків, у яких відзначився 29 голами та 24 асистами.

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