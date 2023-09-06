Степаненко міг опинитись в Динамо – інтерес проявляли до ще одного гравця збірної України
Колишній головний тренер запорізького Металурга Анатолій Бузник розповів, як українські гранди стежили за вихованцями клубу із Запоріжжя.
"Які клуби претендували на Сидорчука, коли він виступав за запорізький Металург? Я точно сказати не можу. Тому що нашим завданням насправді було розкрити Сидорчука в Металурзі, він був уже важливим гравцем, який приносив реальну користь запоріжцям.
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Тому щодо нього було розуміння, що він рано чи пізно перейде в сильніший клуб, але в турнірних інтересах його рідного клубу було – щоб це відбулося трішки пізніше.
Загалом, попит на запоріжців, звичайно, був. Наприклад, Соболем і Шахтар, і Динамо цікавились. Степаненком – теж. У нас гравці тільки-но дебютували, як за ними вже починали стежити скаути. По Сергію також були пропозиції", – поділився Бузник в інтерв'ю Sport-express.ua.
Нагадаємо, Степаненко є вихованцем запорізького Металурга, а з 2010 року перейшов до Шахтаря, де виступає і досі. Загалом, Тарас відіграв за "гірників" 396 поєдинків, у яких відзначився 29 голами та 24 асистами.
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