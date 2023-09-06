"Какие клубы претендовали на Сидорчука, когда он выступал за запорожский Металлург? Я точно сказать не могу. Потому что нашей задачей на самом деле было раскрыть Сидорчука в Металлурге, он был уже важным игроком, который приносил реальную пользу запорожцам.

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Поэтому по нему было понимание, что он рано или поздно перейдет в более сильный клуб, но в турнирных интересах его родного клуба было – чтобы это произошло немного позже.

В общем, спрос на запорожцев, конечно, был. Например, Соболем и Шахтер, и Динамо интересовались. Степаненко – тоже. У нас игроки только дебютировали, как за ними уже начинали следить скауты. По Сергею также были предложения", – поделился Бузник в интервью Sport-express.ua.

Напомним, Степаненко является воспитанником запорожского Металлурга, а с 2010 года перешел в Шахтер, где выступает до сих пор. В общем, Тарас сыграл за "горняков" 396 поединков, в которых отметился 29 голами и 24 ассистами.

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