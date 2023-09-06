Степаненко мог оказаться в Динамо – интерес проявляли к еще одному игроку сборной Украины
Бывший главный тренер запорожского Металлурга Анатолий Бузник рассказал, как украинские гранды следили за воспитанниками клуба из Запорожья.
"Какие клубы претендовали на Сидорчука, когда он выступал за запорожский Металлург? Я точно сказать не могу. Потому что нашей задачей на самом деле было раскрыть Сидорчука в Металлурге, он был уже важным игроком, который приносил реальную пользу запорожцам.
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Поэтому по нему было понимание, что он рано или поздно перейдет в более сильный клуб, но в турнирных интересах его родного клуба было – чтобы это произошло немного позже.
В общем, спрос на запорожцев, конечно, был. Например, Соболем и Шахтер, и Динамо интересовались. Степаненко – тоже. У нас игроки только дебютировали, как за ними уже начинали следить скауты. По Сергею также были предложения", – поделился Бузник в интервью Sport-express.ua.
Напомним, Степаненко является воспитанником запорожского Металлурга, а с 2010 года перешел в Шахтер, где выступает до сих пор. В общем, Тарас сыграл за "горняков" 396 поединков, в которых отметился 29 голами и 24 ассистами.
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