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Степаненко: Манчестер Сіті зіграв з Шахтарем так само, як ми виступаємо проти суперників в УПЛ

09:25 184 Читать на русском
Степаненко: Манчестер Сіті зіграв з Шахтарем так само, як ми виступаємо проти суперників в УПЛ
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував поразку в матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:6).

"Ми дуже легко давали забивати Манчестеру. Другий гол – помилка судді, третій – копія голу в першій грі з Сіті. Все інше – індивідуальні помилки. Коли ти виграєш з рахунком 3:0, то все виходить, а у нас поганий психологічний стан і важко щось протиставити супернику.

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Другий гол підкосив команду. Суперник і так швидко забив, так ще й поставили такий пенальті. Зрозуміло, що тиску на них вже не було – ми так граємо в чемпіонаті України. Ми дуже засмучені. Потрібно швидше забути цю гру і йти далі, адже у нас залишилися важливі матчі в Лізі чемпіонів і УПЛ.

Шанси на вихід з групи? Найважливішим матч буде з Хоффенхаймом. Після нього дізнаємося, чи будуть у нас навесні єврокубки. Хоффенхайм – серйозна команда, легко нам не буде", – цитує Степаненка видання terrikon.

Після цієї поразки Шахтар залишається на останній сходинці своєї групи, маючи в активі всього 2 очки.

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Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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