toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Степаненко: Манчестер Сити сыграл с Шахтером так же, как мы выступаем против соперников в УПЛ

09:29 45 Читати українською
Степаненко: Манчестер Сити сыграл с Шахтером так же, как мы выступаем против соперников в УПЛ
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6).

"Мы очень легко давали забивать Манчестеру. Второй гол – ошибка судьи, третий – копия гола в первой игре с Сити. Все остальное – индивидуальные ошибки. Когда ты выигрываешь со счетом 3:0, то все получается, а у нас плохое психологическое состояние и трудно что-то противопоставить сопернику.

Манчестер Сити – Шахтер – 6:0 – видео голов и обзор матча

Второй гол подкосил команду. Соперник и так быстро забил, да еще и поставили такой пенальти. Понятно, что давления на них уже не было – мы так играем в чемпионате Украины. Мы очень расстроены. Нужно поскорее забыть эту игру и идти дальше, ведь у нас остались важные матчи в Лиге чемпионов и УПЛ.

Шансы на выход из группы? Важнейшим матч будет с Хоффенхаймом. После него узнаем, будут ли у нас весной еврокубки. Хоффенхайм – серьезная команда, легко нам не будет", – цитирует Степаненко издание terrikon.

После этого поражения Шахтер остается на последней строчке своей группы, имея в активе всего 2 очка.

Манчестер Сити – Шахтер: Гвардиола как знак исторического позора в матче ЛЧ, крутой Зинченко передает привет

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Шахтер Шахтер Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
13
мин
Спартак Москва
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук