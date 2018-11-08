Степаненко: Манчестер Сити сыграл с Шахтером так же, как мы выступаем против соперников в УПЛ

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6).

"Мы очень легко давали забивать Манчестеру. Второй гол – ошибка судьи, третий – копия гола в первой игре с Сити. Все остальное – индивидуальные ошибки. Когда ты выигрываешь со счетом 3:0, то все получается, а у нас плохое психологическое состояние и трудно что-то противопоставить сопернику.

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Второй гол подкосил команду. Соперник и так быстро забил, да еще и поставили такой пенальти. Понятно, что давления на них уже не было – мы так играем в чемпионате Украины. Мы очень расстроены. Нужно поскорее забыть эту игру и идти дальше, ведь у нас остались важные матчи в Лиге чемпионов и УПЛ.

Шансы на выход из группы? Важнейшим матч будет с Хоффенхаймом. После него узнаем, будут ли у нас весной еврокубки. Хоффенхайм – серьезная команда, легко нам не будет", – цитирует Степаненко издание terrikon.

После этого поражения Шахтер остается на последней строчке своей группы, имея в активе всего 2 очка.

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