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Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів

23:16 5912 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів
Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів

Манчестер Сіті впевнено перемагає Шахтар в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

Марез на 13-й хвилині на фланзі накрутив гравців, пошив у дурні Ракицького та прострілив у штрафний майданчик "гірників". На простріл алжирця відгукнувся Давід Сілва, який розстріляв ворота Пятова.

Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відео гола Давіда Сілви:

Другий гол Сіті забив на 24-й хвилині з пенальті. Стерлінг увірвався у штрафний майданчик та опинився на газоні. Добре знайомий українцям арбітр Кашшаї не вагаючись вказав на позначку попри відверту симуляцію від вінгера Сіті, якого навіть і близько не чіпав ані Матвієнко, ані Пятов. Габріель Жезус впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Відео фола та реалізованого Жезусом пенальті:

На 49-й хвилині зустрічі Зінченко в центрі поля відпасував на Стерлінга, який видав прекрасний сольний прохід, обігравши Майкона і Коваленка, і класно результативно пробив з лінії штрафного майданчика – Пятов був безпорадним.

Відео гола Стерлінга:

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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