Манчестер Сіті вщент розбомбив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів, Зінченко доклався до побиття

Манчестер Сіті приймав донецький Шахтар у 4-му турі ЛЧ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Команда Гвардіоли до звітної гри мала шанс оформити вихід у плей-офф Ліги чемпіонів уже після 4-х турів. Це сталося б, якщо лідер АПЛ переміг чемпіонів України, а в паралельному матчі групи Хоффенхайм програв у Ліоні. Шахтар після першого кола ділив 3-4 місця з німцями і повинен був чіплятись за очки, якщо хотів би продовжити свою історію в ЛЧ.

Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів

Лише після 10-ї хвилини команди обмінялись ударами. Різка атака Шахтаря правим флангом завершилась ударом Мораєса. Едерсон не зовсім впевнено, але парирував. У наступній атаці Жезус пробивав головою, але Пятов був на місці. Манчестер Сіті відкрив рахунок знущально легко. Марез розібрався, незважаючи на те, що за ним стежили троє суперників, Давід Сілва підставляв ногу перед порожніми воротами, ніби гравці Шахтаря опинились під гіпнозом алжирця. Зінченко перехопив пас Пятова під пресингом, але його партнери дарма вирішили знову завести м'яч у ворота.

Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Action replay of Raheem Sterling winning a penalty... #MCISHA pic.twitter.com/Mcsh8xGLHo — Manchester Football Social (@MCRfootysocial) 7 листопада 2018 р.

Другий гол – це просто трагікомедія. Той самий Віктор Кашшї придумав пенальті, коли Стерлінг ефектно зашпортався об газон. Матвієнко навіть не встигав наздогнати Рахіма! Габріел Жезус без проблем обіграв Пятова з 11-метрової позначки. У відповідь Шахтар міг забивати, але після класного пасу Миколи Болбат у дотик запустив м'яч у небеса з вигідної позиції. Той же Жезус вибіг один на один, але так довго дріботів, що Кривцов дивом встиг наздогнати і постелитись у блоці. Зінченко жорстко прийняв Коваленка. Віктор намагався розчулити арбітра своїми муками на газоні, але нічого такого там не було. Свідченням чого – герой матчу з Динамо швиденько забігав після завершення епізоду.

Коваленко з-за меж штрафного тільки насмішив фанатів Сіті своїм дуже сильним і не менш провальним ударом. Тайсон ніби намагався показати, що Шахтар це він і ще десятеро. Бразилець прокинув м'яч вперед і посунув на 3-х суперників Дивне рішення. Мабуть, з відчаю, що нічого не виходить в атаці. Той же Коваленко ледь не привіз момент для господарів абсолютно невиправданим пасом назад. 4:1 за моментами. Сіті спокійно перемагає і наближається до виходу в плей-офф після перших 45 хвилин, хоча суддя, звичайно, ще той... Кашшаї.

На старті другого тайму Зінченко кинув Стерлінга у прорив. Рахім розібрався з двома опонентами, а потім пробив з-під ще двох точно в кут. Формально гольовий пас на рахунку українця! Степаненко врізався у суперника, і арбітр без вагань призначив друге пенальті. Жезус оформив дубль з 11-метрових. Марез на швидкості продерся правим флангом, однак не влучив у дальній. Едерсон у красивому польоті витягнув удар Ракицького зі штрафного. Матвієнко обрізався пасом на Степаненка, і Ман Сіті миттєво покарав у швидкій контрі. Це Марез нарешті виправився і прошив Пятова.

Ліга чемпіонів. Група F, 4-й тур

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0

Голи: Д.Сілва, 13, Жезус, 23, 72 (обидва з пен.), 90+2 Стерлінг, 49, Марез, 84