Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко поділився думками про адаптацію Віктора Коваленка в Бергамо.

"Віктор – замкнутий хлопець, йому потрібен час. Він мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі", – цитує Степаненка Tuttomercatoweb.

Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти

Нагадаємо, Коваленко перейшов із Шахтаря в Аталанту у зимове трансферне вікно. За українця "гірники" отримали 700 тисяч євро. Дебютувати за бергамасків Віктор ще не встиг.

Після 26-ти зіграних турів Аталанта розташувалась на 5 сходинці турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 49 пунктів. Відставання від лідера – Інтера – складає 13 очок.

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