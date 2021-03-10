"Виктор – замкнутый парень, ему нужно время. Он мне сказал, что тренировки Гасперини ужасные", – цитирует Степаненко Tuttomercatoweb.

Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты

Напомним, Коваленко перешел из Шахтера в Аталанту в зимнее трансферное окно. За украинца "горняки" получили 700 тысяч евро. Дебютировать за бергамасков Виктор еще не успел.

После 26-ти сыгранных туров Аталанта расположилась на 5 строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 49 пунктов. Отставание от лидера – Интера – составляет 13 очков.

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