Віктор Коваленко знову тренується у загальній групі Аталанти, повідомляє TuttoAtalanta.

Шевченко схвально відгукнувся про трансфер Коваленка в Аталанту

За інформацією ЗМІ, раніше 25-річний українець займався індивідуально, через що не потрапив до заявки бергамасків на минулий матч Серії А проти Кротоне (5:1).

Нагадаємо, Аталанта підписала Віктора під час зимового трансферного вікна, заплативши Шахтарю 700 тисяч євро. Коваленко поки не дебютував за новий клуб.

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