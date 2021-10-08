Колишній воротар Динамо Віталій Рева, який нині захищає кольори друголігового Лівого берега, розповів про деталі матчу-міфу між київським ЦСКА та донецьким Шахтарем, який вплинув на долю чемпіонства в сезоні 2000/01.

"Ну є ж людина, запитайте у неї – чи кричала вона щось, чи ні. Євген Канана, здається, у Маріуполі ще працює. Також є наш адміністратор Сергій Простімкін, який у Колосі зараз. Цю історію справді цікаво розповідати, хоча тоді я перебував думками на полі.

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Кричали щось так, суми різні… Повірте, я був зосереджений на грі. Звичайно, я бачив людину за воротами, чув крики. Але поруч був і наш адміністратор. Насправді ставлюся до цієї історії більше як до міфу", – розповів Рева у інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, матч між ЦСКА та Шахтарем запам'ятався тим, що з-за воріт Реви лунали вигуки з певними грошовими сумами, аби кияни програли "гірникам". Втім, голкіпер так і не пропустив, що в підсумку дозволило Динамо випередити Шахтар у боротьбі за чемпіонство.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Останнє слово завжди було за Лобановським": Віталій Рева – про кар’єру в 46, діалог із Буффоном і культові кепки