Бывший вратарь Динамо Виталий Рева, который сейчас защищает цвета второлигового Левого берега, рассказал о деталях матча-мифа между киевским ЦСКА и донецким Шахтером, который повлиял на судьбу чемпионства в сезоне 2000/01.

"Ну есть же человек, спросите у него – кричал ли он что-то или нет. Евгений Канана, кажется, в Мариуполе еще работает. Также наш администратор Сергей Простимкин, который в Колосе сейчас. Эту историю действительно интересно рассказывать, хотя тогда я находился мыслями на поле.

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Кричали что-то так, суммы разные ... Поверьте, я был сосредоточен на игре. Конечно, я видел человека за воротами, слышал крики. Но рядом был и наш администратор. На самом деле отношусь к этой истории более мифу", – рассказал Рева в интервью "Футбол 24".

Напомним, матч между ЦСКА и Шахтером запомнился тем, что из-за ворот Ревы раздавались крики с определенными денежными суммами, чтобы киевляне проиграли "горнякам". Впрочем, голкипер так и не пропустил, что в итоге позволило Динамо опередить Шахтер в борьбе за чемпионство.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Останнє слово завжди було за Лобановським": Віталій Рева – про кар’єру в 46, діалог із Буффоном і культові кепки