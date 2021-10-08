Колишній воротар Динамо Віталій Рева, який нині захищає кольори друголігового Лівого берега, пригадав зіркових голкіперів, з якими перетинався на футбольному полі і розповів про колекціонування футболок.

"Завдяки збігу обставин я дебютував за збірну з поляками, у воротах яких грав Єжи Дудек. Потім він виходив за Ліверпуль, ми побачилися у Лізі чемпіонів.

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Із Буффоном футболками не обмінювався – у Турині ми "попали" 0:5, якось не до обмінів було. А у Києві він не грав.

Діалоги? Побажали успіхів, привіталися і до побачення. До певного моменту я колекціонував футболки. Зараз можливість теж є, але я припинив обмінюватися", – розповів Рева в інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, Віталій захищав кольори Динамо з 2001 по 2007 роки.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Останнє слово завжди було за Лобановським": Віталій Рева – про кар’єру в 46, діалог із Буффоном і культові кепки