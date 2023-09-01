"Ми щасливі, що пройшли далі. З іншого боку, я переживав за хід матчу і за те, як ми вийшли у наступний етап. Шкодую про те, як ми себе показали в першому таймі, в яку ситуацію потрапили. Ми грали дуже повільно і неакуратно, були як ошпарені. Ми втрачали дуже багато м’ячів на своїй половині поля, через що виникали небезпечні ситуації.

Зоря сенсаційно перемогла Славію, але вилетіла в Лігу конференцій – два божевільні голи ледь не створили диво

Звичайно, я також повинен віддати належне супернику, який грав дуже добре і поставив нас у складну ситуацію, особливо Герреро, Антюх і Алефіренко були дуже небезпечними для нас. На щастя, у другому таймі ми зібралися, перш за все завдяки гравцям, які вийшли на заміну і дуже нам допомогли. Ми створювали тиск на суперника, в результаті чого з’явилися моменти. Але потім, після прекрасного пасу Масопуста, Юрасек забив дуже важливий для нас гол, який вивів нас із цієї складної ситуації.

Чи здивувала Зоря своєю грою? Якби ми забили першими, то, напевно, гра склалася б по-іншому. Після матчу-відповіді я можу сказати, що став більше поважати луганців. У них висока індивідуальна майстерність. Вони не здивували нас зміною схеми, ми знали, що їх новий тренер любить 4-5-1. Вони вийшли на матч з холодною головою, були в такому положенні, коли їм було нічого втрачати.

Крім того, нас зламав той гол здалеку, якби він не залетів, було б зовсім інакше. Суперник нас не здивував, ми самі себе здивували своєю грою в атаці, де, напевно, встановили рекорд за кількістю втрат. З іншого боку, у нас молода команда, добре, що у нас був такий досвід, він обов’язково допоможе нам надалі", – наводить слова Трпішовскі офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, що Зоря обіграла чехів з рахунком 2:1, але цього не вистачило для перемоги у протистоянні – українці програли в першій зустрічі з рахунком 0:2.

Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій