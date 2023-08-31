Зоря та Славія зійшлись у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи (2:1). Звіт про поєдинок читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перший поєдинок завершився комфортною перемогою Славії з рахунком 2:0. Хоча все могло бути значно гірше – якби не везіння та дії Турбаєвського у рамці воріт, рахунок на користь чехів міг би бути значно більшим.

Початок матчу-відповіді розпочався у схожому стилі: Славія повністю володіла ініціативою, а Зоря великими силами захищалась, майже не перетинаючи центр поля. Чехи, щоправда, не йшли великими силами вперед, адже мають перевагу.

Шахтар отримав суперників у груповому турнірі ЛЧ 2023/24

Славія контролювала гру, але на 32 хвилині Алефіренко шокував чеський клуб. Даниїл отримав м'яч на чималій відстані до штрафного, трошки підробив та зважився на дальній удар. Вийшло ідеально – м'яч влетів у кут воріт, а Зоря скоротила відставання у протистоянні до мінімального.

А на 41 хвилині Антюх шокував Славію вдруге. Денис підхопив м'яч на власній половині поля, промчався до чужого штрафного та зважився на удар замість прострілу – воротар примудрився пропустити під ногою. Чехи організували щось на кшталт навали на ворота Турбаєвського, але безрезультатно. Перший тайм так і завершився з рахунком 2:0 на користь Зорі.

На другий тайм наставник Славії Трпішовскі провів одразу дві заміни, випустивши Шевчика та Юрашека. Бартуловіч відповів, змінивши Яцика Дришлюком. Празька команда очікувано пішла вперед – Турбаєвський здійснив сейв після удару головою Шранца. На 63 хвилині Славія створила свій найкращий момент: Юрасек на лівому краю штрафного віддавав у центр воротарського, Джордан вибив головою. М'яч відскочив до Зайферіса, який одразу пробив – Турбаєвський відбив та одразу потягнув другу спробу.

Дуже скоро отримав момент Юрасек – Джордан у героїчному підкаті заблокував. Славія притисла Зорю до воріт Турбаєвського, луганці дуже рідко переходили на чужу половину поля. Проте, чехи чимало поспішали, а гравці Зорі встигали перехоплювати передачі або блокувати спроби ударів.

На 75 хвилині луганці ледь не шокували Славію втретє. Антюх дочекався на забігання Вантуха за спини захисникам та зробив класне закидання. Роман в дотик замикав, але Коларж цього разу зіграв надійно та не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт. Чехи досягли свого на 83 хвилині – Масопуст навісив до штрафного, а Юрасек головою просто розстріляв Турбаєвського.

Зоря не полишила спроб відігратись. Винос Снурніцина перетворився на чудову передачу на Горбача, але свіжий нападник примудрився не переграти Коларжа під час виходу віч-на-віч. В підсумку, гра завершилась перемогою Зорі 2:1, але Славія виявилась сильнішою у двоматчевому протистоянні, тож луганці виступатимуть у груповому етапі Ліги конференцій.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є "квартет смерті"