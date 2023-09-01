"Мы счастливы, что прошли дальше. С другой стороны, я переживал за ход матча и за то, как мы вышли в следующий этап. Жалею о том, как мы себя показали в первом тайме, в какую ситуацию попали. Мы играли очень медленно и неаккуратно, были как ошпаренные. Мы теряли очень много мячей на своей половине поля, из-за чего возникали опасные ситуации.

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Конечно, я также должен отдать должное сопернику, который играл очень хорошо и поставил нас в сложную ситуацию, особенно Герреро, Антюх и Алефиренко были очень опасными для нас. К счастью, во втором тайме мы собрались, прежде всего благодаря игрокам, которые вышли на замену и очень нам помогли. Мы создавали давление на соперника, в результате чего появились моменты. Но потом, после прекрасного паса Масопуста, Юрасек забил очень важный для нас гол, который вывел нас из этой сложной ситуации.

Удивила ли Заря своей игрой? Если бы мы забили первыми, то, наверное, игра сложилась бы по-другому. После ответного матча я могу сказать, что стал больше уважать луганчан. У них высокое индивидуальное мастерство. Они не удивили нас сменой схемы, мы знали, что их новый тренер любит 4-5-1. Они вышли на матч с холодной головой, были в таком положении, когда им было нечего терять.

Кроме того, нас сломал тот гол издали, если бы он не залетел, было бы совсем иначе. Соперник нас не удивил, мы сами себя удивили своей игрой в атаке, где, наверное, установили рекорд по количеству потерь. С другой стороны, у нас молодая команда, хорошо, что у нас был такой опыт, он обязательно поможет нам в дальнейшем", – приводит слова Трпишовски официальный сайт Славии.

Напомним, что Заря обыграла чехов со счетом 2:1, но этого не хватило для победы в противостоянии – украинцы проиграли в первой встрече 0:2.

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