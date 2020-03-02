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Старрідж відсторонений від футболу через ставки

19:03 289 Читать на русском
Старрідж відсторонений від футболу через ставки
Даніель Старрідж / Фото ФК Ліверпуль

Екс-нападник Ліверпуля Даніель Старрідж продовжує ховати свою кар'єру.

Трабзонспор сьогодні, 2 березня, несподівано оголосив про розрив контракту з Даніелем Старріджем.

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На такий крок турецький клуб спонукала дискваліфікація 30-річного нападника на 3,5 місяці через ставки, повідомляє The Guardian. Футбольна асоціація Англії не задовольнила апеляцію гравця і відсторонила його від футболу до 17 червня 2020 року, а також зобов'язала виплатити штраф у розмірі 150 тисяч фунтів.

Справа тягнулась ще з 2018 року, коли Даніель попросив свого брата зробити ставку щодо потенційного переходу форварда у Севілью. Варто відзначити, що Старрідж так і не перебрався в Іспанію, переїхавши у чемпіонат Туреччини.

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Теги
Англія Даніель Старрідж Даніель Старрідж Ліверпуль Ліверпуль Трабзонспор Трабзонспор
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