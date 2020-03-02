toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Старрідж розірвав контракт із Трабзонспором

12:10 1089 Читать на русском
Старрідж розірвав контракт із Трабзонспором
Даніель Старрідж / Fanatik

Англійський нападник Даніель Старрідж покинув турецький клуб, у який перейшов минулого літа.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з 30-річним англійським форвардом. Контракт розірваний за взаємною згодою.

Президент Фенербахче влаштував бійку з власними уболівальниками

Нагадаємо, що Старрідж перейшов у турецький клуб в серпні минулого року, підписавши угоду до кінця сезону 2020/21. Екс-форвард збірної Англії зіграв за Трабзонспор 16 матчів у всіх турнірах і забив 7 голів.

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна екс-форварда Ліверпуля, Челсі та Манчестер Сіті хотіла бачити у своєму складі Астон Вілла, але бірмінгемці не змогли домовитися з керівництвом Трабзонспора.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса
04:54
9736
Теги
Даніель Старрідж Даніель Старрідж Трабзонспор Трабзонспор Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
15
хв
Портсмут
21:45
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук