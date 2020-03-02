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Старридж отстранен от футбола из-за ставок

19:06 165 Читати українською
Старридж отстранен от футбола из-за ставок
Даниэль Старридж / Фото ФК Ливерпуль

Экс-нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж продолжает хоронить свою карьеру.

Трабзонспор сегодня, 2 марта, неожиданно объявил о разрыве контракта с Даниэлем Старриджем.

Старридж разорвал контракт с Трабзонспором

На такой шаг турецкий клуб побудила дисквалификация 30-летнего нападающего на 3,5 месяца из-за ставок, сообщает The Guardian. Футбольная ассоциация Англии не удовлетворила апелляцию игрока и отстранила его от футбола до 17 июня 2020 года, а также обязала выплатить штраф в размере 150 тысяч фунтов.

Дело тянулось еще с 2018 года, когда Даниэль попросил своего брата сделать ставку относительно потенциального перехода форварда в Севилью. Стоит отметить, что Старридж так и не перебрался в Испанию, а переехал в чемпионат Турции.

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Теги
Англия Даниэль Старридж Даниэль Старридж Ливерпуль Ливерпуль Трабзонспор Трабзонспор
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