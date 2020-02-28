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Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський

16:00 1579 Читать на русском
Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський
Брендан Роджерс та Джеймі Варді / Reuters
Богдан Пилипчук Богдан Пилипчук

Після сенсаційного чемпіонського титулу-2016 Лестер навіть не фігурував серед претендентів на топ-4. Але з приходом головного тренера Брендана Роджерса “лиси” знову рвуться в Лігу чемпіонів.

Скандальне звільнення Раньєрі, трагічна загибель власника – чого тільки не пережив Лестер після дива у сезоні 2015/16. Добротна команда, але явно не гранд – саме такими були “лиси” в останні три сезони. Єдина гучна подія – чвертьфінал Ліги чемпіонів 2016/17, після чого Лестер плентався у середині таблиці АПЛ. Здавалося, команда так і сидітиме поміж грандами й аутсайдерами.

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Так вважали до цього сезону. Наприкінці зими 2019-го “лиси” запросили на посаду головного тренера Брендана Роджерса, колишнього наставника Ліверпуля та Селтіка. Менш ніж за рік він зробив із команди претендента на Лігу чемпіонів. Як йому це вдалось?

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Лестер Раньєрі – переможець на фоні грандів-невдах

Лестер Раньєрі став чемпіоном Англії на фоні масового спаду грандів. Манчестер Сіті грав краще у Лізі чемпіонів, ніж в АПЛ. Юрген Клопп щойно очолив Ліверпуль і починав будувати нову команду. Манчестер Юнайтед потерпав від філософії ван Гаала, а Челсі провів найгірший сезон в епоху Абрамовича – 10-та сходинка в таблиці. Арсенал продовжував переживати венгерівський застій. Маурісіо Почеттіно лише робив гранда з Тоттенхема.

Підопічні Клаудіо Раньєрі були банально стабільнішими від своїх іменитих опонентів і на основі цього створили найгучнішу сенсацію сезону.

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Роджерс потрапив у зовсім інші умови. Нині Лестеру доводиться боротись із надпотужними Ліверпулем та Манчестер Сіті. Челсі, Тоттенхем і Манчестер Юнайтед, попри перебудову, також залишаються на високому рівні. У таких умовах “лиси” примудрилися претендувати на медалі чемпіонату й місце у Лізі чемпіонів. Чи зміг би Раньєрі повторити таке?

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Мотиваційний трюк Роджерса

Раньєрі звик до ролі невдахи. Сенсаційне чемпіонство не допомогло італійцеві забути провали минулого, і він просто не повірив у власні сили. Цей настрій передався команді, через що посеред сезону 2016/17 “лиси” були близькими до зони вильоту.

Брендан Роджерс, навпаки, має менталітет переможця. Він покинув Селтік, де вигравав чемпіонат з величезним відривом від суперників, заради нового виклику. Про це наставник сам зізнався під час першої прес-конференції на новій посаді.

А ще Брендан – неабиякий мотиватор. Він може приховано стимулювати гравців на великі здобутки. У 2016 році Роджерс заявив, що Селтік був би спроможним боротися за топ-4 в АПЛ. З нього глузувала ледь не вся Європа, а він зі своєю командою двічі поспіль виграв усі внутрішні трофеї і бився з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Цей трюк Роджерс повторив і в чинному сезоні на Кінг Пауер Стедіум. Перед домашнім матчем із Манчестер Сіті спеціаліст заявив, що прагне бачити Лестер у топ-6 на постійній основі. Скоро ми побачимо, чи спрацює ця фішка.

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Прагматизм Раньєрі та гнучкість Роджерса

Лестер Клаудіо Раньєрі демонстрував прагматичний футбол, граючи від оборони та використовуючи контратаки і стандарти. Причому грати з позиції сили спеціаліст частенько не ризикував навіть проти середняків або аутсайдерів. Водночас Раньєрі використовував майже один і той же склад із мінімумом ротації.

Клаудіо грав за схемами 4-4-1-1 або 4-4-2. Ключовою фігурою був опорник Н’Голо Канте, який “випалював” усе поле і навіть на 90+ хвилині працював, наче двигун потужного автомобіля. Продаж півзахисника у Челсі сплутав тренеру всі карти, і він просто не зміг вдало використати альтернативні варіанти.

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Роджерс не соромиться застосовувати різні тактичні моделі і регулярно “тасує” склад. Хоч і надає перевагу схемі 4-1-4-1, може змінювати змінювати її при потребі. Так, наприклад, удома проти Ман Сіті “лиси” грали за формацією 3-5-2, а в поєдинку з Астон Віллою використовували 3-4-2-1.

Брендан вміло використовує альтернативні варіанти на різні позиції. Таким чином травма важливого гравця не завдасть надто болісного удару по команді. Наприклад, в опорній зоні альтернативою Вілфреду Ндіді є молодий англієць Хамза Чудхурі, на рахунку якого вже 15 поєдинків в АПЛ. Замість Варді або у пару до нього іноді виходить Іхеаначо. Регулярно змінюють один одного в атакувальній лінії креативні бельгійці Прат та Тілеманс. Основним правим вінгером є Айозе Перес, але також у розпорядженні тренера перебуває Рікарду Перейра.

Окрім цього, Роджерс може зробити зірку з невдахи. Влітку “лиси” за 80 млн фунтів продали в Манчестер Юнайтед захисника Харрі Магуайра. Цей трансфер став подарунком долі для Чаглара Союнчю. Турка після завершення минулого сезону визнали трансферним провалом, а вболівальники вимагали його здихатися. Проте Брендан повірив у футболіста і зробив його гравцем основного складу. Тепер Союнчю – один із найкращих центрбеків АПЛ, а його трансферна вартість оцінюється в 40 млн євро.

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Основна різниця між Роджерсом та Раньєрі – англієць прагне прогресувати як тренер і досягати якомога кращого результату. Успіх 2016 року був одноразовим і випадковим. Тоді як нині на Кінг Пауер, можливо, будується команда, яка регулярно боротиметься за зону єврокубків. До того ж, Раньєрі дарував вболівальникам лише результат. Роджерс дарує ще й видовищний атакувальний футбол.

Нинішній Лестер вражає більше

Тепер гру Лестера приємно дивитись, а команда здобуває очки в АПЛ. Перемога над Саутгемптоном з рахунком 9:0 стала найбільшим виїзним розгромом в історії елітного дивізіону Англії.

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Щоправда, не обходиться без проблем. Лестер не дуже добре грає другим номером. Приклад – домашній матч із тим же Саутгемптоном. “Святі” пішли у рішучий наступ, від чого господарі розгубились і програли 1:2. Також “лиси” мали величезні проблеми із Манчестер Сіті та Ліверпулем наприкінці грудня. Грати в атакувальний футбол проти Гвардіоли та Клоппа – це самогубство, але перебудуватись команда не змогла.

Проте Роджерс зробив висновки з цих невдач, і вже у домашньому матчі проти Сіті команда стримувала атакувальний потенціал “містян” і відповідала гострими випадами. Лише в останній 10-хвилинці Габріель Жезус допоміг гостям вистраждати перемогу. Роджерс і його команда показали, що готові рости.

Нинішній Лестер грає в яскравий атакувальний футбол і часто переважає суперників за статистикою. У сезоні 2015/16 Лестер грав "від суперника", у сезоні 2019/20 суперники грають "від Лестера".

Якщо ти хочеш бути грандом – грай, як гранд.

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