Старрідж отримав звинувачення в ставках на матчі – це заборонено правилами

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення проти форварда Ліверпуля та збірної Англії Даніеля Старріджа.

Нападника "червоних" звинувачують у ставках на підсумок футбольних матчів, а це заборонено правилами ФА, повідомляє Goal.com.

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За даними обвинувачення, Старрідж зробив ставки на 2 неназваних поєдинки в січні 2018 року. Крім цього, 29-річного англійця звинуватили в наданні інформації, яка пізніше була використана для ставок.

До 20 листопада Даніель Старрідж повинен відповісти на обвинувачення. Щодо можливого покарання нападника наразі інформації немає. Нагадаємо, що минулого року екс-капітан Манчестер Сіті Джоуї Бартон був дискваліфікований на 18 місяців через 1260 ставок на футбол.

У сезоні 2018/19 Старрідж провів 7 матчів в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі.

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