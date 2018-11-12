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Старридж получил обвинения в ставках на матчи – это запрещено правилами

21:12 57 Читати українською
Старридж получил обвинения в ставках на матчи – это запрещено правилами
Даниэль Старридж / фото из соцсетей

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против форварда Ливерпуля и сборной Англии Даниэля Старриджа.

Нападающего "красных" обвиняют в ставках на исход футбольных матчей, а это запрещено правилами ФА, сообщает Goal.com.

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По данным обвинения, Старридж сделал ставки на 2 неназванных поединка в январе 2018 года. Кроме этого, 29-летнего англичанина обвинили в предоставлении информации, которая позже была использована для ставок.

До 20 ноября Даниэль Старридж должен ответить на обвинения. Относительно возможного наказания нападающего пока информации нет. Напомним, что в прошлом году экс-капитан Манчестер Сити Джоуи Бартон был дисквалифицирован на 18 месяцев за 1260 ставок на футбол.

В сезоне 2018/19 Старридж провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча.

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Теги
Даниэль Старридж Даниэль Старридж Ливерпуль Ливерпуль Англия Футбольная ассоциация Англии (FA) букмекеры
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