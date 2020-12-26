Кіпер Шахтаря Андрій Пятов з радістю говорить про легендарний Кубок УЄФА 2009 року, де у фіналі донеччани здолали Вердер (2:1).

"Нічого особливо в той день не запам'яталося, окрім матчу. Як і перед будь-якою зустріччю настроюєшся. Прикольно було подивитися на атмосферу. Свято, Стамбул, місто-мільйонник. Плюс Луческу там на руках носять, весь Стамбул за нас вболіває, приємно.

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Дружина моя вагітна другою дитиною приїхала. Коли я пропустив цей гол, вона розплакалася, бідна. Але нічого. Кажуть, воротар стійкий, але я на 5 хвилин загубився трішки. Відразу помилку допустив, що не дістав до м'яча, міг Пісарро забити.

А потім перерва, видихнули і нормально. Містер нічого не сказав. Я не очікував. Ніколи не бачив його таким спокійним", – розповів Пятов в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

До слова, перемога у Кубку УЄФА 2009 року була останнім гучним досягненням "гірників" у єврокубках. Опісля Шахтар максимум доходив до півфіналу ЛЄ у минулому сезоні.

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