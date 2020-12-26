Кипер Шахтера Андрей Пятов с радостью говорит о легендарном Кубке УЕФА 2009 года, где в финале дончане одолели Вердер (2:1).

"Ничего особо в тот день не запомнилось, кроме матча. Как и перед любой встречей настраиваешься. Прикольно было посмотреть на атмосферу. Праздник, Стамбул, миллионник. Плюс Луческу там на руках носят, весь Стамбул за нас болеет, приятно.

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Жена моя беременная вторым ребенком приехала. Когда я пропустил этот гол, она расплакалась, бедная. Но ничего. Говорят, вратарь устойчивый, но я на 5 минут потерялся чуть-чуть. Сразу ошибку допустил, не достал до мяча, мог Писарро забить.

А потом перерыв, выдохнули и нормально. Мистер ничего не сказал. Я не ожидал. Никогда не видел его таким спокойным", – рассказал Пятов в интервью клубному YouTube-каналу.

К слову, победа в Кубке УЕФА 2009 года была последним громким достижением "горняков" в еврокубках. После Шахтер максимум доходил до полуфинала ЛЕ в прошлом сезоне.

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