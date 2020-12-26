Голкіпер "гірників" Андрій Пятов пригадав, як міг опинитися в Динамо і пояснив, чому обрав донецьку команду.

"Після чемпіонату світу 2006 року з'явилися пропозиції від Динамо і Шахтаря. Але я порадився з Віктором Носовим і вибрав Шахтар. Він мій футбольний батько. Вірив у мене, довіряв, відкрив, по життю багато допомагав.

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А в Динамо тоді Шовковський був в порядку. Шахтар же довіряв молодим, підписав Богдана Шуста, можна було конкурувати. Та й той футбол, який показувала команда, мені подобався.

Взимку 2006 року року я поїхав у Донецьк, обговорив всі питання з керівництвом клубу і підписав контракт. Але попросив віддати мене в оренду в Ворсклу, щоб допомогти їм залишитися в УПЛ. Пощастило тоді, в останній грі виграли з рахунком 3:0 і я поїхав в Шахтар", – розповів Пятов в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Андрій перейшов у Шахтар 1 січня 2007 року з полтавської Ворскли за 1 млн євро. У поточному сезоні провів за "гірників" 6 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів і один матч відстояв на "нуль".

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