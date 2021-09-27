Цинциннаті вирішив припинити співпрацю з нідерландським фахівцем, про що повідомив на своєму офіційному сайті. Тимчасово команду очолить Тайрон Маршалл.

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Варто зауважити, що за останні 16 матчів на чолі клубу МЛС Яп Стам зумів здобути лише одну перемогу, тому відставку не можна назвати неочікуваною.

До слова, легендарний нідерландець перебрався у США весною 2020 року. Роботу Стапа в Цинциннаті можна вважати провальною. Під його керівництвом команда в середньому набирала 0,77 очка. Це найгірший показник у кар'єрі тренера. За 47 матчів Яп Став лише 8 разів ставав переможцем, зазнавши 27 поразок при різниці м'ячів 38-84.

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