Цинциннати решил прекратить сотрудничество с нидерландским специалистом, о чем сообщил на своем официальном сайте. Временно команду возглавит Тайрон Маршалл.

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Стоит заметить, что за последние 16 матчей во главе клуба МЛС Стам сумел одержать лишь одну победу, потому отставку нельзя назвать неожиданной.

К слову, легендарный нидерландец перебрался в США весной 2020 года. Работу Стама в Цинциннати можно считать провальной. Под его руководством команда в среднем набирала 0,77 очка. Это худший показатель в карьере тренера. За 47 матчей Яп Стал лишь 8 раз становился победителем, потерпев 27 поражений при разнице мячей 38-84.

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