Ромео Бекхем вирішив рівнятись на свого легендарного батька.

Ромео Бекхем, один з синів легенди Манчестер Юнайтед, дебютував у професіональному футболі.

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19-річний півзахисник вийшов у стартовому складі своєї команди Форт Лодердейл проти Тормента (2:2) в рамках USL League One. Ромео замінили на 79-й хвилині, хавбек результативними діями не відзначався.

Варто відзначити, що Форт Лодердейл є резервною командою Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем.

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