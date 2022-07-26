У вівторок, 26 липня, внаслідок чергового обстрілу Харкова постраждала інфраструктура головного стадіону міста – ОСК Металіст, повідомляє Zorya Londonsk.

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Близько п'ятої години ранку окупанти обстріляли житловий район біля станцій метро "Спортивна" та "Захисників України", де розташована домашня арена харківських клубів (Металіст і Металіст 1925). Осколками від вибухів було понищено поле стадіону.

До слова, ОСК Металіст був одним із чотирьох українських стадіонів, які приймали матчі Євро-2012.

Нагадаємо, раніше була частково зруйнована тренувальна база Металіста в селищі Високому, а також постраждав харківський стадіон "Сонячний".

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