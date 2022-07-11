Російські загарбники продовжують випалювати все на своєму шляху. Минулої доби окупанти завдали 13 ударів по 10 населених пунктах. Серед інших, серйозних обстрілів зазнав Бахмут, в якому російські загарбники запалювальними снарядами били по мирних людях. Щонайменше 7 будинків згоріло.

"Чекаємо на підтримку від Барселони, готуємо звернення до Айнтрахта": директор стадіону Десни – про реконструкцію арени

За повідомленням Цензор.нет, загалом руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів: 54 житлових будинки, з них один багатоквартирний, спорткомплекс із стадіоном, 13 гаражів тощо.

Вищезгадана спортивна споруда – стадіон Металург, збудований ще у 1949 році. У 2004-му розпочалась реконструкція арени, вартість якої становила 120 млн грн. Стадіон використовували для підготовки олімпійської та паралімпійської збірних з легкої атлетики. Окрім того, свої матчі там проводив першоліговий Краматорськ (екс-Авангард).

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До повномасштабного вторгнення Росії на українські землі стадіон Металург виглядав так: