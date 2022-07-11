Росіяни розбомбили стадіон з 73-річною історією – на його реконструкцію витратили 120 млн гривень
Чергова спортивна споруда була знищена окупантами.
Російські загарбники продовжують випалювати все на своєму шляху. Минулої доби окупанти завдали 13 ударів по 10 населених пунктах. Серед інших, серйозних обстрілів зазнав Бахмут, в якому російські загарбники запалювальними снарядами били по мирних людях. Щонайменше 7 будинків згоріло.
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За повідомленням Цензор.нет, загалом руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів: 54 житлових будинки, з них один багатоквартирний, спорткомплекс із стадіоном, 13 гаражів тощо.
Вищезгадана спортивна споруда – стадіон Металург, збудований ще у 1949 році. У 2004-му розпочалась реконструкція арени, вартість якої становила 120 млн грн. Стадіон використовували для підготовки олімпійської та паралімпійської збірних з легкої атлетики. Окрім того, свої матчі там проводив першоліговий Краматорськ (екс-Авангард).
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До повномасштабного вторгнення Росії на українські землі стадіон Металург виглядав так: