Стадион Металлиста получил повреждения в результате обстрела Харькова российскими оккупантами
Очередная арена пострадала из-за неадекватности рашистских выродков.
Во вторник, 26 июля, в результате очередных обстрелов Харькова пострадала инфраструктура главного стадиона города – ОСК Металлист, сообщает Zorya Londonsk.
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Около пяти часов утра оккупанты обстреляли жилой район возле станций метро "Спортивная" и "Защитников Украины", где расположена домашняя арена харьковских клубов (Металлист и Металлист 1925). Осколками от взрывов было повреждено поле стадиона.
К слову, ОСК Металлист был одним из четырех украинских стадионов, принимавших матчи Евро-2012.
Напомним, ранее была частично разрушена тренировочная база Металлиста в поселке Высоком, а также пострадал харьковский стадион "Солнечный".
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