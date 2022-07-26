Во вторник, 26 июля, в результате очередных обстрелов Харькова пострадала инфраструктура главного стадиона города – ОСК Металлист, сообщает Zorya Londonsk.

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Около пяти часов утра оккупанты обстреляли жилой район возле станций метро "Спортивная" и "Защитников Украины", где расположена домашняя арена харьковских клубов (Металлист и Металлист 1925). Осколками от взрывов было повреждено поле стадиона.

К слову, ОСК Металлист был одним из четырех украинских стадионов, принимавших матчи Евро-2012.

Напомним, ранее была частично разрушена тренировочная база Металлиста в поселке Высоком, а также пострадал харьковский стадион "Солнечный".

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