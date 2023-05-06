Вранці 6-го травня Telegram-канал Думская поширив відео поруч зі стадіоном Чорноморець, де на паркінгу поширилась пожежа.

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Зазначається, що там згоріло кілька електрокарів, проте про причини загоряння не розголошується. Цікаво, що пожежа на стадіоні Чорноморець сталась не вперше – таке траплялось у 2021 році.

До слова, 7 травня в Одесі мають провести поєдинок Чорноморець – СК Дніпро-1, початок о 13:00.

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