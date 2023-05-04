Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory проаналізував дані Wyscout за останній рік і визначив найкращих дриблерів світу відповідно до індексу, що об'єднує частоту і відсоток успішних обводок. До рейтингу було включено лише тих гравців, яким ще не виповнилося 23 роки і які зіграли не менше 1500 хвилин у національних лігах.

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Перші дві сходинки посіли бразильці – Вінісіус Жуніор з мадридського Реала та Анжело Габріель із Сантоса. Замикає трійку півзахисник Баварії Джамал Мусіала.

Приємно, що у топ-50 знайшлось місце і представнику України. 20-річний вінгер Чорноморця Максим Брагару посів 41-ше місце. Цікаво, що не потрапив до рейтингу легіонер Челсі Михайло Мудрик, якого вважають одним із найтехнічніших українських футболістів.

Топ-10 дриблерів світу до 23 років виглядає наступним чином:

1. Вінісіус Жуніор (Реал)

2. Анжело Габріель (Сантос)

3. Джамал Мусіала (Баварія)

4. Мохаммед Кудус (Аякс)

5. Родріго (Реал)

6. Луїс Енріке (Бетіс)

7. Хвіча Кварацхелія (Наполі)

8. Факундо Буонанотте (Брайтон)

9. Ніко Вільямс (Атлетік)

10. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Нагадаємо, у поточному сезоні Брагару провів за Чорноморець 24 матчі, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює українця у 400 тисяч євро.

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