Неприятная ситуация произошла на стадионе Черноморец в Одессе.

Утром 6-го мая Telegram-канал Думская распространил видео рядом со стадионом Черноморец, где на паркинге распространился пожар.

Украинский вингер из УПЛ вошел в рейтинг лучших дриблеров мира – Мудрик не попал даже в топ-100

Отмечается, что там сгорело несколько электрокаров, однако о причинах возгорания не разглашается. Интересно, что пожар на стадионе Черноморец произошел не впервые – такое случалось в 2021 году.

К слову, 7 мая в Одессе должны провести поединок Черноморец – СК Днепр-1, начало в 13:00.

Черноморец в большинстве разгромил Колос – третье поражение подряд ухудшило шансы ковалевцев на еврокубки