Стадион Черноморец в Одессе загорелся накануне матча УПЛ – видео инцидента
6 мая 22:21 - Читати українською
Неприятная ситуация произошла на стадионе Черноморец в Одессе.
Утром 6-го мая Telegram-канал Думская распространил видео рядом со стадионом Черноморец, где на паркинге распространился пожар.
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Отмечается, что там сгорело несколько электрокаров, однако о причинах возгорания не разглашается. Интересно, что пожар на стадионе Черноморец произошел не впервые – такое случалось в 2021 году.
К слову, 7 мая в Одессе должны провести поединок Черноморец – СК Днепр-1, начало в 13:00.
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