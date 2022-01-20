Англійський портал Money провів дослідження на основі оцінок, які відвідувачі виставляли аренам у Google, Tripadvisor и Football Ground.

Клуб Бекхема побудує розкішний стадіон за мільярд доларів

Перемогу здобув Вестфаленштадіон/Сігнал Ідуна парк. Домівку дортмундської Борусії оцінили у 4,57 бали з 5 максимальних. Слідом ідуть Арена Націонале (Стяуа і збірна Румунії), Камп Ноу (Барселона), Сантьяго Бернабеу (Реал), Мілленіум (Уельс), Народовий (збірна Польщі) і Тоттенхем стедіум. Усіх їх оцінили у 4,53 бали. До топ-32 найбільше арен делегували Іспанія та Англія – по 5.

На дні списку опинився стадіон Карло Кастеллані (Емполі), якому виставили всього 2,90 бали. Дуже низько оцінили Балаїдос (Сельта), Максімір (Динамо З) і стадіон короля Бодуена (збірна Бельгії) – жорсткі 3,37 бали від гостей.

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Найкращі стадіони:

Найгірші: