Інтер Маямі зробив важливий крок до того, аби нарешті отримати свій стадіон.

Клуб, яким керує Девід Бекхем, давно марить домашньою ареною. Проблема полягала в тому, що влада Маямі ніяк не давала дозвіл на будівництво.

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Американський Інтер перебуває за крок від затвердження проекту MiamiFreedomPark, повідомляє AS. Мер Маямі вже дав свою згоду, клуб чекає на фінальне голосування профільної комісії.

Проект Бекхема та партнерів передбачає будівництво футбольного стадіону на 27 тисяч місць, парк, офісного центру, готелю та торговельних площ на 56 акрів. Вартість будівництва оцінюється у близько одного мільярда доларів.