Английский портал Money провел исследование на основе оценок, которые посетители выставляли аренам в Google, Tripadvisor и Football Ground.

Клуб Бекхэма построит роскошный стадион за миллиард долларов

Победу одержал Вестфаленштадион/Сигнал Идуна парк. Дом дортмундской Борусии оценили в 4,57 балла из 5 максимальных. Следом идут Арена Национале (Стяуа и сборная Румынии), Камп Ноу (Барселона), Сантьяго Бернабеу (Реал), Миллениум (Уэльс), Народовый (сборная Польши) и Тоттенхэм Стедиум. Всех их оценили в 4,53 балла. В топ-32 больше всего арен делегировали Испания и Англия – по 5.

На дне списка оказался стадион Карло Кастеллани (Эмполи), которому выставили всего 2,90 балла. Очень низко оценили Балаидос (Сельта), Максимир (Динамо З) и стадион короля Бодуэна (сборная Бельгии) – жесткие 3,37 балла от гостей.

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