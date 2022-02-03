Напередодні Ірак зіграв унічию з Ліваном і втратив математичні шанси на поїздку на ЧС-2022 за два тури до завершення групового етапу кваліфікації. Ця невдача коштувала роботи Желько Петровічу.

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Футбольна асоціація Іраку на своєму засіданні ухвалила рішення звільнити 56-річного нідерландця з югославським корінням. Збірну довірять місцевому тренеру, ім'я якого оголосять наступного тижня, повідомляє прес-служба.

Цікаво, що Петровіч протримався на посаді повноцінного наставника лише три матчі (нічия, поразка та перемога). Ще кілька поєдинків він провів на чолі збірної Іраку в статусі виконувача обов'язків головного тренера після звільнення Діка Адвоката в листопаді минулого року.

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