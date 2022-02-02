Чемпіонат світу-2022, КОНМЕБОЛ, кваліфікація. 16 тур

Болівія – Чилі – 2:3

Голи: Енумба, 37, Морено, 88 – Алексіс Санчес, 14, 85, Еспіноза, 77

Уругвай – Венесуела – 4:1

Голи: Бентанкур, 1, Де Арраскаета, 23, Кавані, 45+3, Суарес, 53 (пен.) – Дж. Мартінес, 65

Аргентина – Колумбія – 1:0

Гол: Л. Мартінес, 29

Бразилія – Парагвай – 4:0

Голи: Рафінья, 28, Коутінью, 62, Антоні, 86, Родріго, 88

Перу – Еквадор – 1:1

Голи: Флорес, 69 – Естрада, 2

Програму туру відкривав поєдинок у Ла-Пасі, де Болівія приймала Чилі. Гра розпочалася із запізненням через сильну зливу, з якою газон не впорався. Лише через деякий час поєдинок таки стартував, а гості забили швидкий гол – розкішний удар зі штрафного вдався Алексісу Санчесу. Болівійці відігралися ще до перерви зусиллями Енумба, який головою увігнав м'яч у ворота після подачі кутового.

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Чилійці по перерві змогли вдруге вийти вперед – на 77-й хвилині Еспіноза в дотик спрямував м'яч у сітку. Після сольного проходу той-таки Алексіс зробив рахунок 3:1. Марсело Морено, який колись виступав за Шахтар, скоротив відставання, але це був останній гол у матчі. Важлива виїзна перемога Чилі.

Зміна тренера допомагає Уругваю врятувати відбір на ЧС. Дієго Алонсо виграв другий матч поспіль, і тепер саме його команда виглядає фаворитом на останню пряму путівку. Цього разу уругвайці без проблем розгромили Венесуелу. Бентанкур голом на 1-й хвилині відзначив свій перехід у Тоттенхем, потім постаралися Де Арраскаета і дует зіркових ветеранів Кавані-Суарес. Ерік Рамірес просидів весь матч на лаві запасних Венесуели – і варто було влаштовувати бунт, щоб Динамо "сплавило" форварда в Спортінг Х?

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Аргентина та Бразилія давно вже перейшли в режим "товариських" матчів, але жаліти суперників не збираються. "Альбіселесте" суттєво зіпсували настрій Колумбії, яка не може виграти 7 турів поспіль і фактично втратила шанси на Мундіаль. Бразильці ж проїхалися по передостанній команді таблиці – Парагваю.

Доволі важливий матч проводили Перу та Еквадор, які активно борються за дві доступні прямі путівки. "Інкам" перемогла була потрібнішою, але саме вони пропустили вже на 2-й хвилині поєдинку. У разі перемоги Еквадор міг би замовляти квитки у Катар, проте "банановим" доведеться почекати. По перерві Флорес зрівняв рахунок, врятувавши для Перу бодай нічию.

За 2 тури до фінішу відбору ситуація у "групі претендентів" (з третього по сьоме місце) наступна: Еквадор (25 очок), Уругвай (22), Перу (21), Чилі (19), Колумбія (17, шанси суто математичні). Завершальна частина відбору відбудеться в кінці березня. Визначаться дві команди, які разом з Бразилією та Аргентиною точно їдуть на Мундіаль, а п'яте місце від КОНМЕБОЛ буде проходити додатковий плей-офф між регіонами.

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