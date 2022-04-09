"Я постійно на зв'язку з Роберто Де Дзербі, він сказав, що його гроші тепер не цікавлять. Як я за 19 років, так і він за 7 місяців, і його тренерський штаб, отримали багато любові від України, його прийняли як свого.

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Він сказав, що у нього немає причин покидати Шахтар у такий момент. Так, у нього були пропозиції, але він сказав: "Я буду до кінця з Шахтарем, вірю, мені найголовніше – обійняти всіх, побачити".

Коли ми вперше зустрілися з ним після 45 днів війни, він сказав, що сьогодні він наш друг. Збираємось, граємо товариські ігри, допомагаємо один одному і все, що заробляємо, відправляємо в Україну", – сказав Срна у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Шахтар у Туреччині вже розпочав підготовку до благодійних поєдинків. Першим суперником "гірників" вже сьогодні, 9 квітня, стане грецький Олімпіакос. Початок зустрічі о 20:00.

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