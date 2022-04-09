"Я постоянно на связи с Роберто Де Дзерби, он сказал, что его деньги теперь не интересуют. Как я за 19 лет, так и он за 7 месяцев, и его тренерский штаб, получили много любви от Украины, его приняли как своего .

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Он сказал, что у него нет причин покидать Шахтер в такой момент. Да, у него были предложения, но он сказал: "Я буду до конца с Шахтером, верю, мне самое главное – обнять всех, увидеть".

Когда мы впервые встретились с ним после 45 дней войны, он сказал, что сегодня он наш друг. Собираемся, играем товарищеские игры, помогаем друг другу и все, что зарабатываем, отправляем в Украину", – сказал Срна в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Шахтер в Турции уже начал подготовку к благотворительным поединкам. Первым соперником "горняков" уже сегодня, 9 апреля, станет греческий Олимпиакос. Начало встречи в 20:00.

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