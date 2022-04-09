У п'ятницю, 8 квітня, Шахтар провів заняття на тренувальному полі неподалік стадіону Істанбул Башакшехір під керівництвом Роберто Де Дзербі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Сесія мала втягувальний характер і була спрямована на відновлення фізичних кондицій гравців. Тренерський штаб "помаранчево-чорних" оцінював стан кожного футболіста. У тренуванні взяли участь гравці першої команди Шахтаря та U-19, а також футболісти Маріуполя, що долучилися.

Голкіпери: Анатолій Трубін, Олексій Шевченко і Тимур Пузанков.

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Андрій Булеза, Мар'ян Фарина, Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Данило Удод (Маріуполь), Петро Стасюк (Маріуполь).

Півзахисники: Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Дмитро Мишньов (Маріуполь), Денис Шостак (Маріуполь), Максим Чех (Маріуполь).

Уже 9 квітня на Шахтар чекає благодійний матч у межах Shakhtar Global Tour for Peace проти Олімпіакоса.

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