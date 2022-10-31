Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч обрав список гравців, які отримають шанс зіграти у поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

До заявки Шахтаря на гру з РБ Лейпциг потрапили 27 гравців, повідомляє офіційний сайт "гірників". Відзначимо, що Олександр Зубков, попри отримане пошкодження у грі з Олександрією, також вирушив разом з командою.

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Голкіпери: Олексій Шевченко, Пузанков, Трубін, Пятов.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Лукас Тейлор, Конопля, Фарина, Козік.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Додамо, що вже 2 листопада Шахтар зустрінеться з РБ Лейпциг, початок гри о 19:45. "Гірників" влаштує лише перемога, тоді як німцям достатньо нічиєї, аби вийти у плей-офф турніру.

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