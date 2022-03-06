"Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про неї говорили. Я б заборонив світові казати слово "Росія". Це чиста ганьба, колгосп, навіть не знаю, як назвати те, що відбувається зараз в Україні.

Срна намагається вивезти дітей з Академії Шахтаря – допомагають прем'єр та віце-прем'єр Хорватії

Весь світ за мир та за Україну. Я впевнений, що ми переможемо. Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими.

Ми сьогодні показуємо свою силу. Ніколи не бачив такої України, як сьогодні. Я пишаюся, що живу в Україні 19 років, я пишаюся, що виріс із людьми, які є сьогодні. Ніхто не поїхав, усі допомагають та б'ються за свою країну.

А решта допомагатимуть, прийматимуть дітей, відправлятимуть гуманітарну допомогу. Не треба панікувати, треба якнайдовше зберігати спокій і сподіватися, що все буде добре", – сказав Срна у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, Даріо активно допомагав легіонерам Шахтаря та Динамо евакуюватися з України. Окрім того, він намагається вивезти до Хорватії якнайбільше молодих футболістів з Академії Шахтаря і не лише.

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