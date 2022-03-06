"Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о ней говорили. Я бы запретил миру говорить слово "Россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать то, что происходит сейчас в Украине.

Срна пытается вывезти детей из Академии Шахтера – помогают премьер и вице-премьер Хорватии

Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.

Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такой Украины как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и дерутся за свою страну.

А остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо", – сказал Срна в программе Денисов Time.

Напомним, Дарио активно помогал легионерам Шахтера и Динамо эвакуироваться из Украины. Кроме того, он пытается вывезти в Хорватию как можно больше молодых футболистов из Академии Шахтера и не только.

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