"Що я сказав президенту, коли ми продали Мудрика за 100 мільйонів євро з бонусами? Сказав, що дешево продали. Я вам кажу, якби не було війни, президент ніколи б не продав за 100 мільйонів.

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Президент хотів виграти Лігу чемпіонів з цією командою. Це була мрія, складно було б виграти, але 1/4, 1/2, я впевнений, що так. З цією командою так. Нас би чекали великі результати", – сказав Срна у коментарі "Бомбардир".

Нагадаємо, Мудрик став найдорожчим українським футболістом, підписавши з лондонцями контракт до 30 червня 2031 року.

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