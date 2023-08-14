"Что я сказал президенту, когда мы продали Мудрика за 100 миллионов евро с бонусами? Сказал, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было войны, президент никогда бы не продал за 100 миллионов.

Мудрик оригинально поздравил Трубина с трансфером в Бенфику – игроки сборной Украины устроили поэтический флешмоб

Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но 1/4, 1/2, я уверен, что да. С этой командой да. Нас ждали бы большие результаты", – сказал Срна в комментарии "Бомбардир".

Напомним, Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом, подписав с лондонцами контракт до 30 июня 2031 года.

Мудрик упустил шанс стать героем – Челси и Ливерпуль расписали изнурительную ничью на старте АПЛ