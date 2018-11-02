Срна розповів, як Гвардіола допоміг йому пережити історію з допінгом

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна зізнався, що допінговий скандал був найважчим періодом в його житті.

"Дискваліфікація стала найгіршим періодом в моїй кар'єрі, але я міцний. Що тебе не вбиває, робить тільки сильнішим.

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Я вдячний Хосепу Гвардіолі, який, як і я, мав проблеми через допінг. Він підштовхнув мене до боротьби. Він сказав: "Роби це заради свого імені, заради своїх дітей. У футболі немає допінгу, є тільки помилки".

Він дуже мені допоміг, як і Звонімір Бобан, Маріо Станіч, Лука Модріч і багато інших людей. І Маріо Манджукіч, звичайно. Він чудовий друг", – цитує Срну Gazetta della Sport.

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